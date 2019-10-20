" 13-20 Ekim tarihleri arası balayımızı planlamak üzere Turatur’dan Phuket turunu satın aldık. Tura ile daha önce seyahat etmemiştik ve balayımız için belki de riskti aslında ,fakat gönülden söylemek isterim ki hayatımızın EN muhteşem en eğlenceli tatilini geçirdik. İnanın hala etkisindeyiz.. Phuket’te her anımız son derece keyifliydi dolu dolu bir tatil yaşadık. Harika insanlar tanıdık bu tur sayesinde. Erol beye her şey için çok teşekkür ediyoruz sıradan bir tur rehberi olmadığı için. Hava durumuna göre tur planlamaları harikaydı :) Başka başka turlarda görüşmek üzere diyoruz sevgiyle kalın :) "