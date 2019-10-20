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Sayin Tura Turizm yetkilileri,
Katilmis oldugum 14 Ekim Barcelona cikisli Sovereign gemisi ile yaptigimiz Akdeniz seyhati donusunde cok yogun oldugum icin sizlere ancak yazabilme firsati bulabiliyorum. Tura Turizm’in son derece guzel ve etkin bir organizasyona sahip oldugunu gormek beni ve diger tur katilimcilarini cok memnun etti. Tur oganizasyonunun yani sira, rehberimiz Sayin Kaan Osman Guler’in cok derece profesyonel ve son derece nazik ilgi ve alakasi ise tur’un basariya ulasmasindaki en buyuk etkendir. Bunu butun ilgililerin dikkatine sunmak isterim. Sirketiniz nezdinde yapilacak olan baska bir geziye katilimimi tekrar Kaan Bey’in olmazsa olmaz rehberligi esliginde tekrarlamak isterim. Sevgiler, iyi calismalar. "
" 2018 Küba ve Can Bey, 2019 San Francisco-Las Vegas-Los Angeles Osman Bey. İki mükemmel tur ve iki mükemmel rehber her şeyiyle. Turlara Tura ile devam! "
" Çok güzel bir turdu. Express Amerika turu beklediğimden de iyi geçti. Rehberin bilgisi donanımı, detaylı bilgi aktarımı iyiydi. Tavsiye edilir. "
" Merhabalar, 14 ekimde klasik italya turuna katildik, genel Olarak hersey guzeldi .. yalniz ilk gun kaldigimiz milanodaki otel ripamonti cok Kotu idi size yakismayan bir oteldi ve ilk gunden demorilize olduk .. Neyse ki rehberimiz Ayse DOvan hanim’ in zerafeti engin tarih kulturu ve neseli hali ile bizim de keyfiimimiz yerine geldi, soforumuz cakamo da cok iyi idi.. ayse dovan hanima sonsuz tesekkurler❤️ "
" 13.10/20.10 Tayland Phuket turuna balayı çifti olarak katıldık herşey için teşekkür ederiz. Özellikle rehber miz Erol beye "
" 13-20 Ekim tarihleri arası balayımızı planlamak üzere Turatur’dan Phuket turunu satın aldık. Tura ile daha önce seyahat etmemiştik ve balayımız için belki de riskti aslında ,fakat gönülden söylemek isterim ki hayatımızın EN muhteşem en eğlenceli tatilini geçirdik. İnanın hala etkisindeyiz.. Phuket’te her anımız son derece keyifliydi dolu dolu bir tatil yaşadık. Harika insanlar tanıdık bu tur sayesinde. Erol beye her şey için çok teşekkür ediyoruz sıradan bir tur rehberi olmadığı için. Hava durumuna göre tur planlamaları harikaydı :) Başka başka turlarda görüşmek üzere diyoruz sevgiyle kalın :) "
" 13 ekimde baslayan 20 ekimde biten phuket turumuz tura turizm seçmiş olduğum icin çok iyi karar vermisim. turumuz 18 kişi yolcu bunun 5 çifti balayi için phuket adasını seçmiş olmaları ... hakikaten gezilip görülmesi ve rehberimiz erol bey, sakin yapısı olayları naiflikle karşılaması gülen yüzü için gruptaki arkadaşlara erol beye tura turizme ve kendime çok teşekkür ediyorum iyi bir tur sectigim için saygılar "
" Phuket tatilimiz çok güzel geçti,tura turizm firması ile gittiğim için çok çok memnun kaldım.istanbul ofis inde görev yapan danışmanım özge hanıma ve tabiki tatil boyunca herzaman yanımızda olan erol beye yardımlarından dolayı çok çok teşekkür ederim.Rehberimiz erol bey ailesinden bir birey gibi davrandı bize,kendim ve ailem adına teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim.saygılarımla... "
" 13.10 / 20.10.2019 tarihleri arasında katıldığımız Tayland phuket turundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hiçbir aksilik olmadan ve keyif alarak turumuzu tamamladık bu yüzden tura turizme teşekkür ederiz. Bundan sonraki seyahatlerimizde de sizi tercih edeceğiz. Tura eşimle yalnız katıldık fakat tura'nin bize kazandırdığı müthiş arkadaşlar edindik ve çok eğlendik. Buna ön ayak olan ve tatilimizin en ince ayrıntısına kadar ilgilenen rehberimiz Erol sönmez'e gerçekten çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Unutulmaz ve keyifli zaman gecirmek isteyen herkesin gönül rahatlığıyla tura'yi tercih etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkürler Tura, Teşekkürler Erol bey.. :) "
" Express Amerika turunuza katıldık.Her şey çok güzeldi.teşekkür ederiz. "
" 21-28 Eylül tarihleri arasında Sinop Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği ve Sinop Belediye Başkanı, Sinop Milletvekili ve Belediye Meclis üyeleri katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz New York-Atlantic City-Washington DC turu son derece başarılı geçti. Rehberimiz Yakup Fidanı tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok bilgili olmasının yanında güleryüzlü ve olaylara pozitif yaklaşımı çok güzeldi.Kutlarım sizi Tura Turizm. En kısa zamanda tekrar buluşmak üzere… "
" Öncelikle müşteri hizmetlerinden Semih bey yardımları sıcak ve içtenliğinden dolayı TURA turizm seçtik. Gezi bir Harika yiyecek sorunumuz hiç olmadı . Otel 5* zaten rehberimiz ise güler yüzlü ve çok konuşlandı. Tekrar tura diyorum... "
" 18-25 ağustos tarihli turunuza katıldım. Efsane rehberiniz Erol Bey ile güzel bir tatil geçirdim. Herşey için çok teşekkür ederim. "
" 18-25 Agustos 2019 tarihleri arasında katıldığımız Phuket Turu gayet eglenceli ve sorunsuz olarak tamamlandı. Tatil ve farklı kültürleri bir arada deneyimleyeceksiniz.Turu off günlerde katılacağınız farklı aktivitelerle daha da renklendirebilirsiniz. Rehber Erol Bey başta olmak üzere Levent Bey ve yerel rehber May'e de özverili ve alakadar yaklaşımlarından ötürü çok teşekür ederiz. Farklı destinasyonlarda görüşmek uzere. "