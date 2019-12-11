Barselona • Amalfi Kıyıları (Napoli) • Roma • Floransa / Pisa (Livorno) • Monaco / Monte Carlo (Villefranche) • Aix En Provence / Toulon (La Seyn Sur Mer) • Barselona
PULLMAN SOVEREIGN ile Pegasus Hava Yolları
Miami (3) • New York (3) Türk Hava Yollari ile • 4 Oteller
San Francisco (2) • Las Vegas (3) • Los Angeles (2) Türk Hava Yollari ile • 3 ve 4 Oteller
Milano (2) • Como • Stresa (2) • Lugano Gölü • La Spezia • Livorno (1)
Türk Hava Yolları ile • Deluxe Butik Oteller
San Remo (2) • Grasse • Nice (1) • Aix en Provence • Avignon • Arles (1) • St Remy Marten • Lyon (2) • Evian / Cenevre (1)
Türk Hava Yolları ile • Deluxe Butik Oteller
Jaipur (2) • Agra (2) • Varanasi (1) • Delhi (2) • Katmandu (3)
Türk Hava Yolları ile • 4 ve 5 Oteller
Rio de Janeiro (3) • Iguassu (2) • Buenos Aires (3) Air France / KLM ile • 4 Oteller
Şangay (2) • Yangtze (4) • Xi an (2) • Pekin (2) Türk Hava Yolları ile • 4 Oteller
Tokyo (3) • Kyoto (1) • Osaka (2) • Seul (2)
Türk Hava Yolları ile • 4 ve 5 Oteller